Il veto per il murales riguarda l'integralismo ormai abbracciato dalla maggioranza della città e della tifoseria. Noi rimaniamo a Maradona che a Stoccarda gridò: "Ciro se la merita più di tutti (la Coppa Uefa)" Napoli non riesce a perdonare Ciro Ferrara. Il referendum popolare ha espulso, da tempo, Ferrara dal passato del Napoli. Il murale di Ciro Cerullo ha solo sancito questa epurazione. Del resto mettere l’anima nera delle rivolte del 2019 contro la società è un chiaro segnale, che ci ricorda davvero da che parte sia sempre stata la tifoseria. Che tace solo perché stordita da due scudetti in quattro anni. Che tace solo perché collocata fuori tempo massimo dal Napoli stesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’epurazione di Ciro Ferrara dal pantheon del Napoli ha più a che fare con Salman Rushdie che col calcio

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