Circoscrizioni Ripepi | Il territorio ha bisogno di presenza e capacità di incidere

Il rappresentante della seconda circoscrizione di Reggio Est ha sottolineato l'importanza di una presenza costante sul territorio, evidenziando che è fondamentale intervenire con capacità di incidere su un’area molto estesa e diversificata. La zona, che si estende fino alla zona montuosa dell’Aspromonte, comprende quartieri e paesaggi differenti tra loro, rendendo necessario un impegno continuo per rispondere alle esigenze locali.

La seconda circoscrizione Reggio Est comprende un territorio molto vasto e variegato che arriva a lambire la montagna aspromontana. Ne fanno parte Trabocchetto-Condera-Spirito Santo; Ortì-Podargoni-Terreti; Cannavò-Mosorrofa-Cataforio.Il centrodestra ha affidato l'impegno di occuparsene, come.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Scontro politico sul regolamento delle circoscrizioni, Ripepi: "Subito il Consiglio comunale basta giochi di potere"Il consigliere di Alternativa Popolare accusa la maggioranza di immobilismo e attacca il Pd: "La questione sarebbe bloccata da calcoli politici... Le Donne Democratiche scelgono Ceccarelli: «Arezzo ha bisogno di esperienza e capacità di governo»a Conferenza delle Donne Democratiche della Provincia di Arezzo annuncia il proprio sostegno alla candidatura di Vincenzo Ceccarelli a sindaco di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Comunali a Reggio, Cannizzaro svela i candidati presidenti delle circoscrizioni: ecco chi sono · ilreggino.it; Comunali, ecco lo scacchiere delle cinque circoscrizioni: tutti i nomi dei candidati a presidente e consigliere; Reggio, il cdx schiera la squadra per le circoscrizioni: i profili dei 5 candidati presidente; VIDEO| Comunali, Cannizzaro presenta i cinque candidati presidente di circoscrizione: i nomi. Reggio, il cdx schiera la squadra per le circoscrizioni: i profili dei 5 candidati presidenteCinque candidati presidente, età media 38 anni: la coalizione punta sul radicamento nei territori. NOMI e profili ... citynow.it Gli elenchi e i nomi dei candidati alle Circoscrizioni in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio - facebook.com facebook