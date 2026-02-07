Le Donne Democratiche scelgono Ceccarelli | Arezzo ha bisogno di esperienza e capacità di governo

La Conferenza delle Donne Democratiche di Arezzo ha annunciato il suo sostegno a Vincenzo Ceccarelli come candidato sindaco. Le donne hanno detto che Arezzo ha bisogno di qualcuno con esperienza e capacità di governo, e hanno scelto lui come la figura migliore per guidare la città in un momento difficile.

La Conferenza delle Donne Democratiche della Provincia di Arezzo annuncia il proprio sostegno alla candidatura di Vincenzo Ceccarelli a sindaco di Arezzo, indicando in lui la figura più adatta a guidare la città in una fase complessa e delicata. Secondo la Conferenza, Arezzo necessita di una leadership solida, autorevole e realmente capace di governare, alla luce delle criticità che interessano la città: dalle manutenzioni alla sicurezza, fino alla coesione sociale. Serve un sindaco che conosca a fondo il funzionamento della macchina amministrativa e che abbia l'esperienza necessaria per assumersi responsabilità concrete.

