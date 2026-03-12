Scontro politico sul regolamento delle circoscrizioni Ripepi | Subito il Consiglio comunale basta giochi di potere

Il regolamento sulle Circoscrizioni è al centro di un acceso dibattito tra le forze politiche locali. Ripepi richiede al Consiglio comunale di riunirsi senza ulteriori ritardi, accusando alcuni di giochi di potere. La prefetta Clara Vaccaro ha inviato una comunicazione al presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, chiedendo la convocazione urgente dell’assemblea per approvare il provvedimento entro le scadenze stabilite.

Il consigliere di Alternativa Popolare accusa la maggioranza di immobilismo e attacca il Pd: "La questione sarebbe bloccata da calcoli politici legati alle prossime scadenze elettorali" L’iniziativa prefettizia arriva in un clima di forte tensione politica: a denunciarlo è Massimo Ripepi, consigliere comunale e segretario regionale di Alternativa Popolare, che parla apertamente di una fase di stallo all’interno della maggioranza. Secondo Ripepi, il ritardo nell’approvazione del regolamento sarebbe legato alle difficoltà dei consiglieri di trovare un accordo politico: "Dietro il silenzio della maggioranza si nasconde l’incapacità di trovare una sintesi, mentre si continua a trattare su interessi personali e posizioni di potere- sostiene l’esponente di Alternativa Popolare". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

