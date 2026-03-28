Oggi a Messina si è svolta una manifestazione in piazza Unione Europea, davanti al Municipio, con circa un migliaio di persone presenti. I partecipanti hanno espresso il loro sostegno alla costruzione del ponte sullo Stretto, un’iniziativa che ha attirato un’ampia partecipazione cittadina. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio del 28 marzo e ha coinvolto cittadini di diverse età.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ampia partecipazione in piazza Unione Europea. Circa un migliaio di persone si sono radunate oggi, 28 marzo, a piazza Unione Europea, davanti al Municipio di Messina, per sostenere la realizzazione del ponte sullo Stretto. La mobilitazione nasce con l’obiettivo di contrastare marginalità, carenze infrastrutturali, disoccupazione, spopolamento e crisi produttiva che interessano Sicilia e Calabria. Una mobilitazione trasversale. All’evento partecipano esponenti politici, rappresentanti di associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, a testimonianza di un’adesione ampia e trasversale. In attesa dell’intervento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il clima in piazza è caratterizzato da un forte sostegno a quella che viene definita un’opera strategica per lo sviluppo del Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Manifestazione a Messina per il Ponte sullo Stretto: “È il momento di unire l’Italia”

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