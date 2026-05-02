In Toscana si trovano cinque castelli che meritano una visita, ognuno con una storia lunga e ricca di leggende che si sono tramandate nel tempo. Questi edifici, risalenti a diversi periodi storici, sono ancora oggi visitabili e rappresentano testimonianze importanti del passato della regione. La loro presenza contribuisce a definire il paesaggio culturale e architettonico della Toscana, attirando appassionati e turisti interessati alla storia e all’architettura medievale.

Firenze, 2 maggio 2026 – I castelli in Toscana: edifici che arrivano a noi dopo secoli e secoli di storie e leggende. Simboli della potenza di famiglie all’epoca importanti. Sono tanti i manieri che costellano la regione. Ognuno di loro ha una storia, qualcosa da raccontare. Molti sono visitabili per buona parte dell’anno. Valgono tutti una gita fuoriporta: un giorno diverso dal solito, lungo itinerari meno battuti a volte dal grande turismo ma comunque più che apprezzabili. Antichi edifici tutti incastonati in paesaggi da favola. Per cui anche una visita nei dintorni del castello non può mancare. Molti dei manieri sono stati abitati da personalità del passato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinque castelli di Toscana tutti da visitare e scoprire: ecco una gita speciale

Notizie correlate

Giornate Fai di primavera, aperture gratuite in Toscana: tutti i siti da visitareFIRENZE – Le giornate Fai di primavera 2026 tornano sabato 21 e domenica 22 marzo con la loro 34esima edizione, offrendo a residenti e turisti la...

Pasquetta 2026 in Toscana: cinque idee (per chi non ha ancora deciso cosa fare) per una gita last minuteFirenze, 5 aprile 2026 – Farà caldo e ci sarà il sole, come confermato anche dalle ultime previsioni.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: 5 mete in Italia poco conosciute per un weekend di primavera (senza folla); Cinque nuove sale al Castello di Sant'Angelo: inaugurata la campagna di scavi di Finziade; 5 borghi delle Marche dove tra rocche e castelli sembra di vivere nel Medioevo; È la regione più sottovalutata d’Italia: 5 borghi tra castelli e spiagge deserte da scoprire in primavera.

5 castelli in vendita in Italia. Per diventare davvero re, e regine, di casaSvetta come nido d’aquila sulla verde Val Riglio, là dove incontra la Val Nure e il Monte Occhino, il castello di Montechino, un maestoso edificio in sasso a pianta rettangolare, con un torrione a ... milanofinanza.it

Castelli della Val d’Orcia che si stagliano tra cipressi, colline e cieli infuocatiLa Val d’Orcia, cuore pulsante della Toscana, è un paesaggio che sembra uscito dalla tela di un pittore: colline ondulate e romantiche, cipressi secolari e cieli che al tramonto si tingono di rosso ... siviaggia.it

Dalla prima pedalata di Michele Grieco il giorno in cui è partita l’avventura di Obiettivo Tricolore, fino alla grande accoglienza dello scorso ottobre assieme al campione Elia Viviani. In questi cinque anni Castelli Cycling ha accompagnato con grande ent - facebook.com facebook