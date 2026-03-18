Giornate Fai di primavera aperture gratuite in Toscana | tutti i siti da visitare

Le Giornate Fai di Primavera 2026 si terranno il 21 e 22 marzo, con la 34esima edizione. Durante il fine settimana, in tutta Italia, saranno aperti gratuitamente numerosi siti di interesse artistico, storico e naturale. In Toscana, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di scoprire vari luoghi aperti al pubblico senza costi. L’evento coinvolge sia aree urbane che zone rurali del territorio.

FIRENZE – Le giornate Fai di primavera 2026 tornano sabato 21 e domenica 22 marzo con la loro 34esima edizione, offrendo a residenti e turisti la possibilità di visitare gratuitamente centinaia di luoghi d’arte, storia e natura in tutta Italia. In Toscana, l’iniziativa della Fondazione Fai coinvolge tutte le province, con aperture speciali in siti normalmente chiusi al pubblico. L’evento, sostenuto da migliaia di volontari locali e dagli Apprendisti Ciceroni, permette l’accesso libero — a contributo facoltativo — a ville, castelli, chiese, teatri, archivi e aree naturalistiche. Tra i luoghi visitabili spicca Palazzo Buontalenti a Firenze, insieme a Palazzo Cerretani e alla Caserma Simoni, ex complesso di San Jacopo di Ripoli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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