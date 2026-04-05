Per chi si trova in Toscana durante la Pasquetta del 2026 e non ha ancora deciso cosa fare, ci sono diverse opzioni per trascorrere la giornata all'aperto. Le previsioni indicano temperature elevate e sole splendente, creando condizioni ideali per gite last minute. Sono disponibili diverse mete e attività che permettono di godersi la giornata, senza dover pianificare troppo in anticipo. Ecco cinque idee per approfittare della giornata di festa in modo semplice e immediato.

Firenze, 5 aprile 2026 – Farà caldo e ci sarà il sole, come confermato anche dalle ultime previsioni. E così per molti toscani la tradizionale gita di Pasquetta sarà anche e soprattutto l’occasione per godersi alcune tra le mete più belle che la regione è in grado di offrire. Complice la primavera inoltrata, il territorio offre infatti un’ampia varietà di opzioni per una gita fuori porta: dalle colline della Val d’Orcia ai borghi storici, fino ai parchi immersi nel verde. Ecco cinque proposte per organizzare la giornata. Tra storia e paesaggio: l’Abbazia di San Galgano. L’Abbazia di San Galgano al centro delle attenzioni di storici non solo per la architettura medievale, ma per l’elaborata e. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pasquetta 2026 in Toscana: cinque idee (per chi non ha ancora deciso cosa fare) per una gita last minute

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Pasquetta 2026: dove fare la gita fuoriportaUn classico della Pasquetta è la gita fuoriporta, una giornata di svago dopo il pranzo di Pasqua prima di tornare al solito tran tran quotidiano.

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