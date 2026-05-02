Cingoli rovinosa caduta dopo un salto | al crossodromo arriva l' eliambulanza per un 33enne

Un incidente si è verificato questa mattina al crossodromo di Cingoli, coinvolgendo un uomo di 33 anni. Dopo aver tentato un salto, il motociclista è caduto e ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Ancona. L'incidente è avvenuto intorno alle 10, sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

CINGOLI - Cade al crossodromo, 33enne umbro trasportato in elisoccorso all'ospedale di Ancona. L'incidente è avvenuto verso le 10.30 al crossodromo Tittoni di Cingoli dove un giovane di 33 anni, dopo un salto è caduto a terra battendo il costato. I sanitari del 118 hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale dorico. Il motociclista, umbro, è stato sempre cosciente durante le operazioni di soccorso.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Cingoli, rovinosa caduta dopo un salto: al crossodromo arriva l'eliambulanza per un 33enne Rovinosa caduta dopo un salto: al crossodromo arriva l'eliambulanza per un 33enne Notizie correlate Rovinosa caduta in bici, frattura e diverse lesioni: ragazzino portato al CivileUna rovinosa caduta mentre spingeva sui pedali della sua bici da corsa, seguita da un violento impatto sull’asfalto. Leggi anche: Milano-Cortina, Dominik Paris: la rovinosa bestemmia dopo la caduta