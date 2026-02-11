Milano-Cortina Dominik Paris | la rovinosa bestemmia dopo la caduta

Dominik Paris si è fermato dopo una caduta durante la discesa a Bormio. L’atleta italiano è caduto rovinosamente, pronunciando una bestemmia che ha fatto il giro del web. La scena è stata ripresa dalle telecamere e ha scatenato numerose reazioni sui social. Per ora, Paris non ha commentato l’accaduto, ma i tifosi sperano in una pronta ripresa.

Franjo von Allmen si è già preso la copertina dei Giochi di Milano Cortina. Lo sciatore svizzero vince a Bormio anche il SuperG ed è il terzo oro in altrettante gare olimpiche disputate, dopo quelli in libera e combinata. Delusione per gli azzurri, con Giovanni Franzoni lontano dal podio e Dominik Paris, sfortunato, uscito a poche porte dal via dopo che gli si è staccato uno sci. Parisi furioso con sé stesso e anche con il destino. L'atleta, dopo la caduta, si è lasciato sfuggire una bestemmia: " Porco *** ", intercettata dai microfoni della Rai. I telecronisti, però, non sembrano essersi accorti dell'imprecazione: " Non abbiamo sentito bene quello che ha detto".

