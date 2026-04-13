Rovinosa caduta in bici frattura e diverse lesioni | ragazzino portato al Civile

Un ragazzo è stato trasportato all’ospedale civile dopo essere caduto dalla bicicletta da corsa e aver subito diverse lesioni, tra cui una frattura. L’incidente si è verificato mentre spingeva sui pedali, causando un impatto forte sull’asfalto. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, e il giovane è stato accompagnato in struttura per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Una rovinosa caduta mentre spingeva sui pedali della sua bici da corsa, seguita da un violento impatto sull’asfalto. Attimi di grande paura, ma fortunatamente le conseguenze non sono gravi per uno dei quasi 300 giovanissimi corridori impegnati domenica 12 aprile nella 29esima edizione del.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Rovinosa caduta in bici, giovane ciclista 'vola' sull'asfalto: portata in ospedaleRovinosa caduta in bicicletta a Monterotondo, frazione di Passirano immersa tra i vigneti della Franciacorta. Scontro auto-moto, poi il 'volo' sull'asfalto: ragazzino portato al CivileVenerdì sera, intorno alle 19:45, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto sulla Provinciale 573, all’altezza dell’incrocio con la SP17,...