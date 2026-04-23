Tra le acque che si estendono tra Ischia e Capri, ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno localizzato delle concentrazioni di squali giganti appartenenti alla specie capopiatto. Le segnalazioni riguardano gruppi numerosi di questi squali che si muovono in quelle zone, attirando l’attenzione degli esperti. La scoperta è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui movimenti o sulle caratteristiche specifiche degli esemplari.

? Cosa sapere Ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn individuano banchi di squali capopiatto tra Ischia e Capri.. La scoperta di Hexanchus griseus a 200 metri indica salute ecologica nel Golfo di Napoli.. Tra le profondità del Golfo di Napoli, in un’area situata tra Ischia e Capri, i ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno individuato un gruppo numeroso di squali capopiatto, esemplari che possono raggiungere i 5 metri di lunghezza. L’osservazione, documentata in un recente studio pubblicato sulla rivista internazionale Ecology, mette in luce la presenza di una popolazione di Hexanchus griseus in prossimità dell’area urbana napoletana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, avvistati banchi di squali giganti tra Ischia e Capri

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