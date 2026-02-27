Cina nel 2025 Xinjiang leader nazionale nel commercio frontaliero

Nel 2025, il Xinjiang si appresta a diventare il leader nazionale nel commercio frontaliero, secondo quanto riferito dalle autorità locali. La regione autonoma ha registrato un aumento delle attività commerciali di piccola scala lungo i confini, coinvolgendo vari operatori e imprese. Questi sviluppi riguardano principalmente il settore commerciale e logistico, senza indicazioni di altri aspetti o conseguenze.

URUMQI (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il commercio frontaliero su piccola scala nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, nel 2025 ha registrato un volume di importazioni ed esportazioni pari a 209,09 miliardi di yuan (30,2 miliardi di dollari USA), collocandosi al primo posto a livello nazionale per il quarto anno consecutivo, mostrano i dati ufficiali. Regione chiave per l’apertura della Cina verso ovest, lo Xinjiang ha sfruttato il suo vantaggio geografico per approfondire la cooperazione commerciale frontaliera con i Paesi vicini. Nel 2025, il commercio estero totale della regione ha superato per la prima volta i 500 miliardi di yuan, con un aumento del 19,9% su base annua, il tasso di crescita più rapido in Cina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cina, commercio estero in aumento del 3,8% nel 2025PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero della Cina è cresciuto del 3,8% su base annua nel 2025.

Fondi da tutta la Cina per lo sviluppo della regione autonoma dello XinjiangURUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 19 province e municipalità in tutta la Cina hanno fornito 19,7 miliardi di yuan (circa 2,8 miliardi di...

