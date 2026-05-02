A Chengdu, in Cina, un asilo per cani ha attirato molta attenzione grazie ai servizi offerti. Tra le caratteristiche principali ci sono un servizio di trasporto con scuolabus, aggiornamenti in tempo reale e merende personalizzate per gli animali. La struttura si distingue per l’approccio completo all’assistenza quotidiana dei cani e ha riscosso grande interesse tra i proprietari di animali nella zona.

Un asilo per cani a Chengdu, in Cina, è diventato virale grazie ai suoi servizi speciali e all’assistenza giornaliera che mette a disposizione dei clienti: dal servizio di trasporto con scuolabus ad aggiornamenti in tempo reale e merende personalizzate. Questo tipo di attività risponde alle esigenze di molte persone che non riescono a prendersi cura dei propri animali domestici durante tutta la giornata. Secondo la signora Li, direttrice dell’asilo, la maggior parte dei clienti sono donne di età compresa tra i 25 e i 40 anni che attribuiscono grande importanza alla qualità della vita dei propri cani. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, a Chengdu tutti vanno pazzi per l'asilo per cani: dallo scuolabus alle merende personalizzate

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