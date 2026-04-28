Un viaggio fotografico da Chengdu a Chongqing in Cina con il brand Oppo ha portato i partecipanti a esplorare diverse località lungo il percorso. Le immagini scattate durante l’itinerario mostrano paesaggi urbani e naturali, evidenziando la varietà delle ambientazioni cinesi. Tutti i prodotti mostrati sono stati scelti dai redattori di GQ Italia, e acquistando tramite i link affiliati, Condé Nast può ricevere una commissione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. In Cina la scala è fuori misura. Tutto è gigante - i palazzi, le strade, i centri commerciali, le stazioni - e dopo un po' ti abitui, capisci che la proporzione è semplicemente inutile. Ho avuto questa percezione durante tutto il viaggio organizzato da Oppo in occasione del lancio del Find X9 Ultra: qualche migliaio di chilometri tra Shenzhen, dove l'azienda ha il suo quartier generale, Chengdu, capitale del Sichuan e palcoscenico dell'evento di presentazione, e Chongqing, la megalopoli verticale futuristica.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Da Chengdu a Chongqing, viaggio fotografico in Cina con Oppo

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