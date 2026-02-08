Carnevale e San Valentino | a Budrio festa doppia con giochi e merende per tutti

A Budrio, il weekend si anima con due feste in una. Sabato 14 febbraio, l’Eurospar di via Ugo Lenzi apre le porte a giochi e merende per grandi e bambini. L’evento combina le celebrazioni di Carnevale e San Valentino, con un pomeriggio di divertimento e allegria per tutta la famiglia. La piazza si riempie di colori e risate, mentre i partecipanti si preparano a vivere un giorno di festa.

Sabato 14 febbraio all'Eurospar di via Ugo Lenzi, 3 (angolo via Camilla Partengo) a Budrio di fa festa. E la festa in realtà è doppia: non solo San Valentino (con tanti palloncini a forma di cuore per dire "ti voglio bene") ma anche il Carnevale! A partire dalle 15.00 infatti un'apposita area del.

Domenica pomeriggio a Pontenure si svolge il Carnevale in piazza Re Amato.

Il “Carnevale di San Valentino” è stato presentato a Terni come una nuova iniziativa cittadina, in programma per il giovedì grasso, il 12 febbraio al PalaTerni.

