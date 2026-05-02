Nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio, diverse zone ai piedi dei Pirenei sono state coinvolte da un episodio di maltempo improvviso. Una tempesta supercellulare ha provocato vento forte, pioggia intensa e grandine di dimensioni considerevoli, causando danni a numerose auto e all’ambiente circostante. La zona è rimasta sotto osservazione mentre le autorità valutano l’entità dei danni e le eventuali misure di sicurezza da adottare.

Un violento episodio di maltempo ha colpito nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio diverse aree ai piedi dei Pirenei, dove una tempesta supercellulare ha scatenato fenomeni estremi tra vento, pioggia e grandine. Il sistema temporalesco, sviluppatosi in un contesto atmosferico caldo e altamente instabile, ha generato condizioni particolarmente intense in pochi minuti. I fenomeni più violenti si sono concentrati nell’area di Pau, dove sono stati segnalati chicchi di grandine fino a 2-3 centimetri di diametro, accompagnati da raffiche di vento che hanno superato i 70-80 kmh. Le precipitazioni, spesso a carattere torrenziale, hanno colpito più zone in modo irregolare, creando disagi diffusi e danni localizzati.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cielo nero e grandine gigante: tempesta improvvisa devasta tutto, auto distrutte

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