Terremoto di ghiaccio a Madison | grandine gigante distrugge tutto

Una forte tempesta con caratteristiche supercellulari si è abbattuta sulla città di Madison, nel Wisconsin, provocando una pioggia di grandine di grandi dimensioni. Le palline di ghiaccio, simili a palline da golf, hanno danneggiato numerosi veicoli e abitazioni lungo il percorso. La violenza della precipitazione ha causato danni estesi in diverse zone della città, con molti residenti che hanno segnalato danni alle proprietà e alle auto.

Una violenta tempesta con caratteristiche supercellulari ha colpito Madison, nel Wisconsin, scatenando una pioggia di ghiaccio dalle dimensioni di palline da golf che ha causato estesi danni a veicoli e abitazioni. L’evento meteorologico ha interessato con particolare intensità il quadrante orientale della città, dove la forza degli impatti ha provocato la rottura di numerosi parabrezza e lunotti. La dinamica fisica del fenomeno a Madison. L’intensità della grandinata è strettamente legata alla natura della cella temporalesca che ha attraversato l’area. Si è trattato infatti di un temporale supercellulare, una configurazione atmosferica capace di generare correnti ascensionali estremamente potenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto di ghiaccio a Madison: grandine gigante distrugge tutto Notizie correlate Leggi anche: Selvaggia Lucarelli tradisce la Rai e Milly Carlucci: fuga a Mediaset, è il terremoto che distrugge tutto Addio anticipo d'estate: a Milano tornano pioggia e rischio grandine, ecco quando cambia tuttoDopo i 26 gradi di questi giorni, la pressione cede su Milano: gli esperti annunciano il ritorno del maltempo a partire dalla prossima settimana... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Terremoto Indonesia, scossa di magnitudo stimata 5.2 a Argamakmur, tutti i dettagli; Terremoto politico a Riva del Garda: Fratelli d'Italia e Patt spariscono dal consiglio. Nasce Voce Comune per Riva. Aldrighetti: Scelta inevitabile: con Gerosa non si può lavorare; Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina; Una sorta di terremoto scuote la serie A2: in tre al comando. Terremoto in MPS: Luigi Lovaglio si prende la sua clamorosa rivincita, sconfitto l'asse Caltagirone La lista Plt Holding conquista la maggioranza in assemblea con il 49,95%. L'Ad silurato dal Cda torna al vertice grazie al voto decisivo di Delfin della famiglia De facebook Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato localizzato dagli strumenti dell'Ingv al largo della costa sud di Trapani, alle 17:08, a una profondità di 5 km. Sisma di magnitudo 2.6, invece, al largo di Siracusa, alle ore 13:37, a una profondità di 23 km. x.com