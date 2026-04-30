Un articolo pubblicato il 30 aprile 2026 si concentra sui satelliti Starlink, sostenendo che il loro rientro nell’atmosfera potrebbe contribuire a danneggiarla. La notizia si basa su un’analisi di un sito specializzato, che mette in discussione gli effetti di questi satelliti sullo strato atmosferico. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la possibilità di un impatto ambientale viene considerata da alcuni esperti.

Roma, 30 aprile 2026 - L’atmosfera terrestre messa a rischio dai satelliti di Elon Musk? Al momento è un’ipotesi, ma piuttosto credibile nei termini posti da sito specializzato SpaceWeather.com. Secondo gli esperti del sito i famosi e sempre più usati Starlink potrebbero rappresentare un gigantesco esperimento incontrollato, proprio perché non sono state ben valutate le conseguenze del fatto che sono a tempo, e dopo 2 o 3 anni si distruggono nell’atmosfera, evitando sì il temuto sovraffollamento dell'orbita terrestre, ma rilasciando grandi quantità di ossidi di alluminio di cui si conoscono ancora poco i pericoli. Ogni 16 ore uno Starlink brucia nell’atmosfera.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il lato oscuro dei satelliti Starlink: “Mettono a rischio l’atmosfera distruggendosi nel rientro”

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