Ciclone Harry nuovi fondi per le imprese danneggiate | pagamenti in arrivo

Sono in corso le verifiche sulle ultime cento domande di contributo presentate dalle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Questi interventi, per un totale di circa 2 milioni di euro, sono gestiti dall’Irfis e prevedono pagamenti a favore delle aziende danneggiate. La procedura di istruttoria riguarda le richieste più recenti e si concentra sull’erogazione di fondi destinati al sostegno delle attività colpite dagli eventi calamitosi.

Parte l'istruttoria delle ultime cento richieste di contributo, per un valore di 2 milioni di euro circa, a favore delle aziende danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, grazie alla misura gestita da Irfis. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della norma approvata dal.🔗 Leggi su Messinatoday.it SIMEST e Uragano Harry: Come Ottenere i Contributi Fondo Perduto con la Consulenza di Finsubito.org Notizie correlate Ciclone Harry, via ai pagamenti per le imprese danneggiatePrenderà il via dalla prossima settimana l'erogazione dei contributi destinati alle imprese colpite dalla frana di Niscemi e dal ciclone Harry. Ciclone Harry e frana a Niscemi: al via ai pagamenti per le imprese danneggiatePrenderà il via dalla prossima settimana l'erogazione dei contributi destinati alle imprese colpite dalla frana di Niscemi e dal ciclone Harry. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ciclone Harry: Regione, dal 4 maggio online il portale per ristori immediati a imprese e balneari; Ciclone Harry e frana di Niscemi, operativi gli aiuti da 18 milioni alle imprese; Caulonia, dalle macerie del Ciclone Harry una nuova difesa costiera tra sicurezza e sostenibilità · ilreggino.it; Ciclone Harry e frana Niscemi, nuova misura per le imprese danneggiate. Schifani: Al via la fase due / Video. Ciclone Harry e Frana Niscemi, Schifani: In arrivo i pagamenti a 100 impresePALERMO (ITALPRESS) – Parte l’istruttoria delle ultime cento richieste di contributo, per un valore di 2 milioni di euro circa, a favore delle aziende danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Ni ... italpress.com 18 milioni per le imprese colpite dal Ciclone Harry e dalla frana di NiscemiPALERMO – Dalla Regione Siciliana arriva una nuova misura concreta a sostegno delle attività colpite dal Ciclone Harry e dalla frana di Niscemi: uno stanziamento di 18 milioni di euro per favorire la ... livesicilia.it Le continue e abbondanti nevicate che hanno interessato l'Etna nei primi mesi del 2026, in particolare con il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia, hanno creato sulla sommità del vulcano un accumulo al suolo impressionante. A queste quote gli operatori s - facebook.com facebook