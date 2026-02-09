Il presidente della Regione siciliana e commissario delegato per l’emergenza nazionale, Renato Schifani, ha nominato il dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico Duilio Alongi responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori e di tutte le strutture, regionali e non, che stanno lavorando per affrontare le conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi. Tra i compiti che il nuovo coordinatore dovrà svolgere, secondo l’ordinanza firmata da Schifani, ci sono quelli di predisporre entro trenta giorni un Piano degli interventi urgenti, da sottoporre all’approvazione del capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, e un Piano dei lavori di somma urgenza e di acquisizione di forniture e servizi, la cui copertura può essere assicurata con fondi regionali, per eliminare ogni situazione di pericolo attuale o potenziale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ciclone Harry e frana di Niscemi: Schifani nomina Duilio Alongi "super dirigente" per gli interventi

Approfondimenti su Ciclone Harry

Renato-Schifani nomina Duilio Alongi come responsabile degli interventi contro il maltempo e la frana a Niscemi.

Il governo regionale ha deciso di mettere un commissario speciale per affrontare i danni causati dal ciclone Harry.

Ultime notizie su Ciclone Harry

