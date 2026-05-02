Ciclista in arresto cardiaco in galleria | soccorso con l’elisoccorso

Un ciclista ha avuto un arresto cardiaco all’interno di una galleria durante un traffico intenso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno richiesto l’intervento di un elicottero per il trasporto urgente. L’elicottero è atterrato in un’area di servizio vicina alla galleria, per poi trasferire il paziente in ospedale. I dettagli sulla gestione dell’emergenza e le modalità di intervento sono ancora in fase di definizione.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito i soccorsi nel tunnel durante il traffico intenso?. Dove è dovuto atterrare l'elicottero per trasportare il ciclista?. Quali forze dell'ordine hanno coordinato l'intervento in quella zona?. Perché la galleria Baitone rappresenta un punto critico per i ciclisti?.? In Breve Malore avvenuto il 1° maggio alle 12:30 nella galleria Baitone a Malcesine.. Soccorso elisoccorso con atterraggio intermedio nella località Navene prima del trasporto.. Polizia locale di Malcesine e carabinieri di Riva del Garda gestiscono la viabilità.. Intervento coordinato coinvolge anche i vigili del fuoco della zona di Riva del Garda..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclista in arresto cardiaco in galleria: soccorso con l’elisoccorso Notizie correlate Leggi anche: Infermiera fuori servizio salva ciclista in arresto cardiaco Un malore improvviso e il ciclista va in arresto cardiaco: i compagni lo salvanoSan Miniato (Pisa), 20 aprile 2026 – Una tranquilla domenica in bicicletta ha rischiato di finire in tragedia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ciclista in arresto cardiaco. Salvato lungo la strada dall’infermiera fuori servizio; Infermiera fuori servizio salva ciclista in arresto cardiaco; Foligno, infermiera salva ciclista in arresto cardiaco sulla strada: Il suo massaggio è stato decisivo; Foligno, infermiera salva la vita a un ciclista in arresto cardiaco. Malore sulla Gardesana, ciclista elitrasportato in ospedaleMalore sulla Gardesana all'altezza di Malcesine, ciclista in sospetto arresto cardiaco elitrasportato d'urgenza in ospedale. veronaoggi.it Morti due ciclisti alla Granfondo Torino 2026, vittime di arresto cardiaco in gara un 61enne e un 67enneDue ciclisti amatoriali sono morti per arresto cardiaco durante la corsa Granfondo Torino 2026, inutili i soccorsi per le vittime di 67 e 61 anni ... virgilio.it Reggio Calabria, avvistato un ciclista speciale tra Gallico e Catona: incontro bizzarro nella periferia nord della città | VIDEO - facebook.com facebook