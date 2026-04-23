Infermiera fuori servizio salva ciclista in arresto cardiaco

Domenica 19 aprile, un ciclista in arresto cardiaco è stato salvato da un intervento rapido e competente di un'infermiera fuori servizio. La professionista, impiegata nel reparto di anestesia e rianimazione di un ospedale locale, si trovava sul luogo dell’incidente e ha agito prontamente per prestare assistenza. La sua prontezza ha permesso di intervenire immediatamente, contribuendo a salvare la vita dell’uomo.

Un intervento salvavita eseguito con prontezza, lucidità e competenza. È quanto accaduto domenica scorsa, 19 aprile, quando Roberta Milei, infermiera in forza presso la struttura complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno, ha soccorso un ciclista.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Un malore improvviso e il ciclista va in arresto cardiaco: i compagni lo salvanoSan Miniato (Pisa), 20 aprile 2026 – Una tranquilla domenica in bicicletta ha rischiato di finire in tragedia. Milano: studentessa salva donna in arresto cardiacoUna studentessa dell’Università Politecnica delle Marche ha salvato la vita di una donna colta da arresto cardiaco a bordo di un autobus a Milano. Panoramica sull’argomento Montecassiano, colto da infarto mentre fa ginnastica: infermiera fuori servizio accorre in pigiama e gli salva la vitaL’allarme è partito dalla piattaforma regionale Dae Marche, che ha inviato in tempo reale una segnalazione ai First Responder nelle vicinanze. Tra questi, un’infermiera del 118 fuori servizio, Paola ... corriereadriatico.it Malore a bordo del treno regionale, salvata dall’infermiere fuori servizioCastelfiorentino (Firenze), 1 giugno 2025 – Al posto giusto, nel momento giusto per compiere un gesto che ha cambiato la vita di chi l’ha ricevuto. Ho fatto solo il mio dovere..., minimizza ... lanazione.it