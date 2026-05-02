ci vuole un libro

Il Museo del Fumetto si trasferisce a Monza, lasciando la sede storica nel centro cittadino. Il chiosco dei libri in piazza Mercanti, attivo per più di trent’anni, ha chiuso i battenti. La decisione di spostare il museo e la chiusura del chiosco segnano un cambiamento nella proposta culturale locale, con un passaggio di testimone tra passato e futuro.

Il Museo del Fumetto trasloca a Monza, lo storico chiosco dei libri in piazza Mercanti chiude dopo oltre trent'anni di onorato - e prezioso - servizio. E l’estate scorsa era stato il turno della Libreria dei Ragazzi di via Tadino. In una Milano sempre sfavillante nonostante qualche crepa nell’onda lunga della crescita post Expo, ormai lontano dieci anni abbondanti, si perdono pezzi di tessuto culturale urbano che sono la vera ossatura della città, che la accompagnano e la raccontano nel quotidiano come i grandi eventi, anche quelli culturali, non sanno e non possono fare. Perdite all’apparenza minori nell’immediato ma in realtà molto significative, soprattutto se messe tutte insieme, la cui reale portata si avverte poi nel medio e lungo periodo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Presentato il Libro Un paese ci vuole di Luigi Marino

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