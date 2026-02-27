Fiorello a La Pennicanza Carlo Conti finto fuori dalle righe | Quando ci vuole ci vuole

Nell’ultima puntata de La Pennicanza, andata in onda venerdì 27 febbraio, si è visto Fiorello e Fabrizio Biggio impegnati a parlare del Festival di Sanremo. Durante la trasmissione, Carlo Conti ha fatto un intervento inaspettato, dicendo: “Quando ci vuole, ci vuole”. La discussione si è concentrata principalmente su questo momento e sui temi legati alla manifestazione musicale.

Ultima puntata de La Pennicanza quella di venerdì 27 febbraio. Ovviamente Fiorello e Fabrizio Biggio sono concentrati sul Festival di Sanremo. Così si collegano con (il finto) Carlo Conti che commenta gli strepitosi ascolti della terza serata, ma alla fine sbotta. La trasmissione si conclude con l'intervento di Fabrizio Corona (fake) dopo le minacce allo showman. Fiorello, Carlo Conti (finto) fuori dalle righe La puntata de La Pennicanza si apre dunque con il commento agli ascolti della terza serata, affidato proprio ad un audio di un surreale Carlo Conti: "Non è nel mio stile esaltarmi per gli ascolti alti… ma questa è la terza serata con share più alto della storia.

Carlo Conti vuole Brignone a Sanremo. Lei: "Io scio, non canto". Ma la Rai ci speraLei lo ha detto subito: "Io a Sanremo? No grazie, io faccio la sciatrice e rimango una sciatrice.

Fiorello a La Pennicanza, le rivelazioni di Carlo Conti: “I Pooh a Sanremo”. E i Jalisse?Fiorello sente la mancanza dei tempi in cui co-conduceva Sanremo con Amadeus, perché il Festival è diventato da settimane il tema principale de La...

Sanremo 2026, Fiorello svela il metodo con cui Carlo Conti ha selezionato i 30 big I cantanti no

Fiorello a La Pennicanza, la verità sui festini bilaterali. Ecco chi c’eraFiorello si trasforma in Al Bano a La Pennicanza e rivela chi era presente ai famosi festini bilaterali: spunta il nome di Malgioglio. dilei.it

Sanremo 2026, Ditonellapiaga a rischio squalifica (per ‘colpa’ di Fiorello). Cosa succedeNella puntata di oggi de La Pennicanza, la cantante in gara al Festival è stata protagonista di un simpatico (ma rischioso) siparietto insieme a Fiorello. libero.it

