Choc al concerto di Tommaso Paradiso a Napoli | perde le staffe e lancia il microfono Poi le scuse | Colpa del volume Il video

Durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, il cantante ha perso il controllo, lanciando il microfono sul palco. Successivamente, ha rivolto delle scuse al pubblico, attribuendo l’incidente al volume troppo alto. L’evento si è verificato giovedì 30 aprile, davanti a un pubblico numeroso e senza biglietti disponibili. Un episodio che ha catturato l’attenzione degli spettatori presenti in sala.

Attimi di tensione durante la tappa napoletana del tour di Tommaso Paradiso, andata in scena giovedì 30 aprile al Palapartenope di Napoli, davanti a un pubblico sold out. Un imprevisto tecnico ha infatti provocato una reazione improvvisa del cantautore, che ha lanciato con forza il microfono sul palco, sorprendendo i presenti. L’attacco di rabbia. Secondo quanto ricostruito, all’origine dell’episodio ci sarebbe stato un malfunzionamento degli auricolari in-ear, che avrebbe compromesso il controllo del volume. Visibilmente infastidito, Paradiso ha avuto uno scatto d’ira, durato però pochi istanti. Leggi anche Bonelli fuma uno spinello in diretta da Fedez: sceneggiata contro il dl Sicurezza (video).🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Choc al concerto di Tommaso Paradiso a Napoli: perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: “Colpa del volume” (Il video) Notizie correlate Shock al concerto di Tommaso Paradiso: l’artista perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: «Colpa del volume» – Il videoMomenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, dove un imprevisto tecnico ha interrotto per alcuni istanti... Scatto d’ira al concerto di Napoli: Tommaso Paradiso lancia il microfono, poi le scuse ma scoppia la polemica social (VIDEO)Momenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, dello scorso giovedì 30 aprile, quando un imprevisto tecnico... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tommaso Paradiso, scatto d’ira nel concerto a Napoli: microfono a terra, scuse e pace fatta con ‘O surdato ’nnammurato’; Nessun ospite sul palco: il segreto del travolgente show di Tommaso Paradiso; Tommaso Paradiso show senza filtri: scende dal palco, abbraccia Olly e legge un messaggio hot. Tommaso Paradiso sbotta sul palco e lancia il microfono a terra durante il concerto a Napoli. Poi si scusa col pubblicoScatto d'ira di Tommaso Paradiso al Palapartenope: microfono a terra per un problema tecnico, poi le scuse al pubblico ... ilfattoquotidiano.it Tommaso Paradiso perde la calma a Napoli, microfono lanciato sul palcoMomenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, tappa conclusiva del tour nei palasport andata in scena il 30 aprile. Nel corso dell’esibizione, il cantautore r ... baritalianews.it Uno scatto di rabbia durante il concerto. Tommaso Paradiso ha preso le staffe durante il concerto al Palapartenope di Napoli, a causa di un imprevisto tecnico che ha interrotto per alcuni istanti lo spettacolo. - facebook.com facebook Shock al concerto di Tommaso Paradiso: l'artista perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: «Colpa del volume» - Il video x.com