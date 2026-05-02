Chiusura della scuola Manzoni? L' ex insegnante | Colpa anche della famiglie del quartiere
Un ex insegnante della scuola primaria Manzoni ha dichiarato che la chiusura della scuola potrebbe essere attribuibile anche alle scelte delle famiglie italiane del quartiere, che preferiscono iscrivere i figli in altri istituti scolastici rispetto a quello di vicinato. La questione riguarda la diminuzione delle iscrizioni e le conseguenti decisioni delle autorità scolastiche. La scuola ha annunciato la chiusura, mentre le famiglie e gli insegnanti continuano a discutere sulle cause di questa decisione.
La chiusura della scuola primaria Manzoni? Colpa anche della scelta degli abitanti italiani del quartiere che scelgono di iscrivere i propri figli in altri istituti scolastici diversi da quello di vicinato. A lanciare il sasso nel dibattito sulla chiusura, ormai definitiva, del plesso scolastico.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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