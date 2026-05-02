Un ex insegnante della scuola primaria Manzoni ha dichiarato che la chiusura della scuola potrebbe essere attribuibile anche alle scelte delle famiglie italiane del quartiere, che preferiscono iscrivere i figli in altri istituti scolastici rispetto a quello di vicinato. La questione riguarda la diminuzione delle iscrizioni e le conseguenti decisioni delle autorità scolastiche. La scuola ha annunciato la chiusura, mentre le famiglie e gli insegnanti continuano a discutere sulle cause di questa decisione.

La chiusura della scuola primaria Manzoni? Colpa anche della scelta degli abitanti italiani del quartiere che scelgono di iscrivere i propri figli in altri istituti scolastici diversi da quello di vicinato. A lanciare il sasso nel dibattito sulla chiusura, ormai definitiva, del plesso scolastico.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Insegnante aggradita da uno studente: responsabilità giuridiche anche della scuola? Ci sono obblighi del Dirigente? Se è un minore a commettere l’aggressione? Il Punto dell’Avvocato De MartinoNel format “ Diritto in cattedra ”, condotto da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è intervenuto sul tema delle aggressioni ai...

Habermas e la pedagogia della colpa: l’eredità della Scuola di FrancoforteRoma, 16 mar – Con la morte di Jürgen Habermas si chiude simbolicamente una lunga stagione del pensiero europeo: quella in cui la teoria critica...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Chiusura della scuola Manzoni? L'ex insegnante: Colpa anche della famiglie del quartiere; I Promessi Sposi e la scuola italiana. Dal romanzo di Manzoni alle nuove Indicazioni Nazionali: storia, norma e dibattito di una riforma che divide; Piantine rubate e aiuole sporche in via Manzoni: la risposta dei bambini ai vandali: Cartelli anti degrado; Merate: alunni del Manzoni puliscono le strade cittadine per la ‘Giornata della Terra’.

No alla chiusura della scuola ManzoniSono stati ben 11 i question time presentati, oltretutto tutti dal Pd, durante il consiglio comunale di ieri. Prima di affrontare il botta e risposta è stata ricordata, con un minuto di silenzio, l’ex ... ilrestodelcarlino.it

Chiusura della Manzoni. Il Pd all’attacco: TeatrinoLa chiusura definitiva della scuola primaria Manzoni e il trasferimento degli alunni all’interno della Dante Alighieri è stata annunciata ufficialmente lunedì dal Comune. Una decisione che ha ... ilrestodelcarlino.it

In occasione della Festa dei Lavoratori, Strano S.p.A. comunica la chiusura delle sedi nelle giornate del 1 e 2 maggio. Le attività riprenderanno regolarmente dal 4 maggio. - facebook.com facebook