Habermas e la pedagogia della colpa | l’eredità della Scuola di Francoforte

Il 16 marzo si è spento Jürgen Habermas, filosofo tedesco noto per aver portato avanti i principi della teoria critica della Scuola di Francoforte. La sua morte segna la fine di un’epoca nel panorama intellettuale europeo, caratterizzata dall’influenza di questa corrente di pensiero che ha plasmato il dibattito pubblico e filosofico del dopoguerra.

Roma, 16 mar – Con la morte di Jürgen Habermas si chiude simbolicamente una lunga stagione del pensiero europeo: quella in cui la teoria critica della Scuola di Francoforte è diventata la lingua morale del dopoguerra. Non scompare soltanto uno dei filosofi più celebrati del secondo Novecento. Si conclude anche la parabola della Scuola di Francoforte nella sua forma più istituzionale e normalizzata. Habermas ne ha rappresentato l’esito finale: non il momento incendiario della critica, ma quello pedagogico, disciplinante, compatibile con l’ordine liberaldemocratico sorto dopo il 1945. Con Habermas si chiude una lunga stagione. A differenza di... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Habermas e la pedagogia della colpa: l’eredità della Scuola di Francoforte Articoli correlati Leggi anche: Addio al filosofo tedesco Jurgen Habermas, l’ultimo grande erede della scuola di Francoforte Morto il grande filosofo Jürgen Habermas, erede della Scuola di Francoforte: aveva 96 anniNato a Düsseldorf il 18 giugno del 1929, l’anno della grande crisi che aveva gettato il suo Paese nella miseria, vissuto nei suoi primi anni sotto il... Aggiornamenti e notizie su Habermas e la pedagogia della colpa... L’Addio a Jürgen Habermas, filosofo erede della Scuola di FrancoforteSi è spento all’età di 96 anni Jürgen Habermas, erede della scuola di Francoforte e considerato uno dei più grandi pensatori a livello internazionale, che ha segnato la storia della filosofia contempo ... mediterranews.org Jurgen Habermas morto a 96 anni: il folosofo tedesco era l'ultimo gigante della Scuola di FrancoforteIl panorama intellettuale del XXI secolo perde la sua bussola più lucida. All’età di 96 anni si è spento a ... msn.com