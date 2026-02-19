Corea del Sud ex presidente Yoon condannato all’ergastolo

Il tribunale sudcoreano ha condannato Yoon Suk Yeol all’ergastolo dopo averlo giudicato colpevole di aver provocato disordini nel 2024. L’ex presidente aveva dichiarato improvvisamente la legge marziale, scatenando proteste e tensioni nel paese. La sentenza arriva dopo un processo lungo, durante il quale sono emersi dettagli sulla gestione delle crisi e sulle responsabilità di Yoon. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra i politici e i cittadini, mentre si attendono eventuali appelli. La situazione politica in Corea del Sud resta molto tesa.

(Adnkronos) – Un tribunale sudcoreano ha condannato all'ergastolo l'ex presidente Yoon Suk Yeol, ritenendolo colpevole di aver guidato un'insurrezione quando, nel 2024, dichiarò improvvisamente la legge marziale. "La dichiarazione della legge marziale ha comportato enormi costi sociali ed è difficile trovare indicazioni che l'imputato abbia espresso rimorso per questo", ha affermato il giudice presidente Ji.