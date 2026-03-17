La Valle Santa e i luoghi amati da San Francesco

La Valle Santa è conosciuta per essere un luogo di grande richiamo legato a San Francesco, nato ad Assisi nel 1181 o 1182. Il suo nome di battesimo era Giovanni, in onore del Battista, e i suoi genitori erano Pica di Bourlèmont e Pietro di Bernardone. In quei tempi, la famiglia di Francesco si trovava in Francia per motivi di affari.

Diciamo subito che Francesco si chiamava Giovanni in onore del Battista ed era nato ad Assisi nel 1181 o 1182 dalla provenzale Pica di Bourlèmont e dall’assisiate Pietro di Bernardone, in quei giorni in Francia per affari. Rientrato ad Assisi, Pietro volle cambiare nome al figlio ed in omaggio proprio alla Francia lo chiamò “Franceso”, poi nel tempo divenuto come sappiamo. Dopo tutte le peripezie che conosciamo soprattutto come bambino irrequieto, guerriero, detenuto, malato e in crisi esistenziale, Francesco lasciò Assisi e cammina cammina nel 1208 arrivò in quella che oggi si chiama la Valle Santa nella Piana Reatina dove fondò quattro monasteri: Poggio Bustone, Fonte Colombo, Greccio e La Foresta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Valle Santa e i luoghi amati da San Francesco Articoli correlati Un anno da record. Musei, 36mila biglietti: "Pinacoteca e Forte i luoghi più amati"E’ un vero boom di presenze quello registrato dai Musei Civici cittadini nel 2025. Anno giubilare di San Francesco 14 luoghi per l’indulgenza plenariaHa preso il via il 10 gennaio l’anno speciale in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi che si concluderà il 10... La Renaissance française : de Léonard de Vinci à Henri IV - Laissez-vous guider - Stephane Bern - MG Approfondimenti e contenuti su Valle Santa Temi più discussi: Escursione fotografica al tramonto; Maltempo nel Lazio, frana a nord-ovest di Roma: le immagini dal drone; Parco del Delta del Po: Iniziative ed eventi: WWW: la rete internet delle piante; Blitz in Valle Staffora: 22 tra fuoristrada e moto bloccati sui sentieri. Piovono multe. Greccio e la Valle Santa nella Guida di La Repubblica. In edicola dal 18 dicembreDal 18 dicembre in edicola la Guida di Repubblica dedicata ai luoghi francescani del Reatino, a coronamento degli 800 anni dal primo presepe che San Francesco allestì proprio nel borgo di Greccio. rietinvetrina.it Oltre il Sentiero: in Cammino nella Valle Santa e la visita al Museo della Superga ReatinaUn Cammino di Cuore nella Valle Santa, con il Gruppo Trekking lo Scarpone di Sella di Corno, FIE Abruzzo, che ci ha portato questa volta a visitare il Museo della Superga Reatina, omaggio al Grande T ... rietinvetrina.it Passeggiata a Greccio, il paese dei presepi Ci sono luoghi in cui il tempo sembra rallentare… e Greccio è uno di questi. Oggi la nostra passeggiata ci ha portato in questo piccolo gioiello della Valle Santa reatina, conosciuto come il paese dei presepi. Qui, tr - facebook.com facebook