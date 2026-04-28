Trasimeno due ferite aperte | spiaggia di Passignano chiusa e sentiero di San Francesco franato

Con l’arrivo della stagione estiva, il lago Trasimeno si trova di fronte a due problemi aperti. La spiaggia comunale di Passignano resta chiusa, anche se la concessione è stata già assegnata, mentre il sentiero di San Francesco sull’Isola Maggiore è stato interessato da un franamento. Queste situazioni rappresentano due questioni che rimangono irrisolte prima dell’afflusso di turisti e visitatori.

L'estate si avvicina e il lago Trasimeno si prepara ad accogliere i visitatori, ma due annose questioni tornano a far discutere: da un lato la spiaggia comunale di Passignano, ancora chiusa nonostante l'aggiudicazione della concessione; dall'altro il sentiero di San Francesco sull'Isola Maggiore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Passignano sul Trasimeno, finanziato con 1,7 milioni di euro il progetto di ristrutturazione dello svincoloLa Regione Umbria ha approvato la ristrutturazione dell'intersezione stradale della strada regionale 75 bis del Trasimeno, in corrispondenza dello... Passignano sul Trasimeno, la denuncia del sindaco: "Grave atto vandalico"“Questa notte qualcuno ha pensato bene di divellere quattro alberi e alcuni cestini nel parco del lungolago.