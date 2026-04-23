Chiara Ferragni alla prima de Il Diavolo veste Prada 2 | l'abito col fianco nudo è un nuovo revenge dress

Chiara Ferragni ha partecipato alla prima europea del film Il Diavolo veste Prada 2 a Londra. Per l’occasione ha indossato un abito con il fianco nudo, attirando l’attenzione tra i presenti. L’influencer ha scelto un outfit che ha generato molte discussioni sui social. La presenza di Ferragni alla première ha attirato numerosi media e fotografi sulla scena.