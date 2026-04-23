Chiara Ferragni alla prima de Il Diavolo veste Prada 2 | l'abito col fianco nudo è un nuovo revenge dress
Chiara Ferragni ha partecipato alla prima europea del film Il Diavolo veste Prada 2 a Londra. Per l’occasione ha indossato un abito con il fianco nudo, attirando l’attenzione tra i presenti. L’influencer ha scelto un outfit che ha generato molte discussioni sui social. La presenza di Ferragni alla première ha attirato numerosi media e fotografi sulla scena.
Chiara Ferragni è volata a Londra per la prima europea de Il Diavolo veste Prada 2. Il suo abito col fianco nudo non può essere forse considerato un nuovo revenge dress, visto che arriva dopo l'annuncio della gravidanza di Giulia Honegger, la compagna di Fedez?.🔗 Leggi su Fanpage.it
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