Chiara Ferragni contro il dress code da sfilata | alla Milano Fashion Week in shorts e sneakers

Durante la recente Milano Fashion Week, alcune star hanno attirato l’attenzione scegliendo look meno convenzionali. Tra queste, una nota influencer ha optato per un outfit composto da shorts e sneakers, sfidando le aspettative di stile tradizionale per le sfilate di alta moda. La scelta ha suscitato commenti e discussioni sui social, evidenziando un approccio più informale e personale alla moda.

Chiara Ferragni è tra le star che hanno "snobbato" Sanremo per partecipare alla Milano Fashion Week. Per quale motivo il suo look stravolge le tradizionali dress code da sfilata?

