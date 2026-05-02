Chi esce da Amici stasera 2 maggio 2026 due eliminati nella settima puntata Serale | ecco ospiti manche e anticipazioni

Nella settima puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 2 maggio 2026, sono stati eliminati due allievi al termine del ballottaggio tra Gard, Lorenzo e Riccardo. La serata ha visto anche la presenza di ospiti e diverse manche che hanno determinato l’esito finale. La puntata ha portato a una nuova fase nel percorso dei concorrenti, con due eliminazioni ufficiali annunciata durante la trasmissione.

Scopriamo chi esce da Amici stasera, sabato 2 maggio 2026: gli eliminati nella settima puntata del Serale sono due. Questa puntata è molto importante perché è l'ultima prima della semifinale e della finale. Maria De Filippi guiderà la serata tra guanti di sfida e battaglie a suon di canto e di ballo. In studio però accoglierà anche ospiti molto famosi, fra i quali anche gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini. Protagoniste del momento musicale saranno Gaia e Sarah Toscano. Lo spazio comico è invece affidato a Carlo Amleto. Sulle poltrone rosse ritroveremo la giuria composta da Elena D'Amario, Gigi D'Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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