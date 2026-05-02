Alex Zanardi è stato un pilota e atleta italiano noto per aver rivoluzionato la percezione della disabilità. Dopo un grave incidente in gara, ha trasformato la sua condizione in una sfida personale e ha dedicato la sua vita a attività sportive e iniziative di solidarietà. La sua storia ha attirato l’attenzione di molti, cambiando l’immagine delle persone con disabilità e ispirando numerose persone a superare le difficoltà.

Il sorriso. Il suo sapeva coinvolgere. Se gli chiedevi cosa fosse la felicità ti rispondeva raccontandoti la storia di una bambina e di suo papà. E quando cercavi di capire cosa lo spingesse a cercare sempre nuove sfide, ti indicava una parola: curiosità. Senza di lui il movimento paralimpico sarebbe altro da quello che è. Ha trasformato la percezione della disabilità attraverso il gesto sportivo. Basterebbe quello per farlo entrare nel novero di coloro che hanno saputo cambiare il mondo. Il movimento paralimpico, non solo in Italia, ha un prima e un dopo Alex Zanardi. Ha fatto entrare l’handbike nelle case e l'ha fatta diventare per tutti e tutte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi era Zanardi, l'eroe che ha cambiato per sempre il modo di vedere la disabilità

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