Antonio Maglio, medico noto per il suo contributo alle Paralimpiadi, era il marito di Maria Stella Calà. Recentemente, si è diffusa la notizia della sua figura, associata a momenti di storia sportiva. Nel quartiere Ostiense di Roma, una donna vestita di bianco si è avvicinata con passo deciso, portando la Torcia Olimpica. La scena ha richiamato l’attenzione su questa figura, simbolo di un passato importante.

Nel quartiere Ostiense di Roma, una donna vestita di bianco avanza con passo sicuro stringendo la Torcia Olimpica. È Maria Stella Calà, e in quel momento non sta solo partecipando a una cerimonia: sta portando avanti la missione del marito Antonio Maglio, il medico che ha rivoluzionato la percezione della disabilità attraverso lo sport. Ogni passo è un ricordo, ogni sguardo alla fiamma è un dialogo silenzioso con l’uomo che ha dedicato la vita a restituire dignità e speranza a chi l’aveva perduta. Ma chi era davvero Antonio Maglio? Come è nato il suo progetto visionario? E quale ruolo ha avuto Maria Stella nel custodire e diffondere la sua eredità? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi era Antonio Maglio, marito di Maria Stella Calà: il medico che ha cambiato la storia delle Paralimpiadi

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