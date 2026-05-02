Un’immagine di Niccolò, figlio di Alex Zanardi, che stringe la mano del padre accompagnata da una frase che parla di continuità e speranza. La foto è stata scattata a Bologna il 2 maggio 2026 e mostra il giovane con un messaggio di determinazione e affetto. Niccolò ha condiviso pubblicamente un momento intimo che testimonia il legame con il campione e il suo impegno nel promuovere cause sociali a nome del padre.

Bologna, 2 maggio 2026 - “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”. Leggere oggi quel post commovente di Niccolò Zanardi, figlio di Alex, fa stringere il cuore. Il padre non c’è più, è morto a 59 anni. Quelle erano parole affidate a Instagram mentre il papà era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, dopo l'incidente stradale in handbike nel 2020. E una foto che parla da sola: la mano del figlio che stringe quella del padre. Per dargli ancora una volta la forza e il coraggio per ricominciare. Il legame e l’amore verso il padre traspare anche in un altro post di Niccolò accompagnato da una foto di Alex trionfante dopo una gara: “Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Niccolò, il figlio di Alex Zanardi: la foto con la mano del padre e l’impegno sociale nel nome del campione

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