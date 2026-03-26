Chi è Gabriele Greco il marito di Noemi e cosa fa nella vita?

Gabriele Greco è il marito di Noemi. La coppia sta insieme dal 2008 e si sono sposati nel 2018. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla sua professione o attività lavorativa.

Gabriele Greco è lo storico compagno di Noemi e i due fanno coppia fissa dal 2008 e dal 2018 sono diventati marito e moglie. Noemi definisce il matrimonio con Gabriele Greco un incastro, ma in realtà è felicissima del rapporto che stanno vivendo oggi e non c’è nulla che dà per scontato. “Gabriele mi ha incastrato e ci siamo sposati. La vita è un cambiamento continuo.”, racconta l’artista capitolina. “Dopo Sanremo 2012 ho avuto un momento di derealizzazione ma c’erano cose dentro di me che non avevo ancora realizzato”, ha confessato Noemi, elogiando ancora una volta la presenza del suo amato Gabriele. “Non è mai fuggito e mi è stato accanto”, le sue parole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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