Chi è Gianni Muciaccia il marito di Jo Squillo e cosa fa nella vita

Gianni Muciaccia è il bassista e produttore musicale, noto per essere il marito di Jo Squillo. I due sono insieme da più di quarant’anni e non hanno figli. La loro relazione dura da tempo e Muciaccia ha una carriera nel settore musicale come musicista e produttore. La coppia vive stabilmente e lui si dedica alla sua attività professionale nel mondo della musica.

Il marito di Jo Squillo è il bassista e produttore musicale Gianni Muciaccia: i due sono legati da oltre quarant’anni e non hanno avuto figli. Chi è il marito di Jo Squillo. Da stasera il volto tv sarà in gara con la “figlia elettiva” Michelle Masullo a Pechino Express, in onda su Sky Uno a partire alle 21:30. Negli anni Ottanta, quando all’epoca faceva parte del gruppo punk Kandeggina Gang che ottiene un buon successo, incontra Gianni Muciaccia, bassista dei Kaos Rock. I due iniziano a collaborare e poco tempo dopo il musicista abbandona la nuova band, New Wave, divenendo produttore discografico e direttore artistico. Giovanni e Jo in quel periodo convoleranno a nozze e collaboreranno ai futuri progetti musicali e poi televisivi, quando la nota moglie è approdata in tv dedicandosi alla moda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

