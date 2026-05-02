Il club ha ufficialmente avviato il procedimento per individuare l’allenatore che guiderà la squadra nella stagione 2026-27. Tra i nomi sul tavolo ci sono anche possibili collegamenti con Cesc Fabregas, che in passato ha vestito la maglia del club. La decisione arriverà nei prossimi mesi, mentre il club prosegue con le valutazioni e le consultazioni interne.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MILANO, ITALIA – 21 APRILE 2026: L’allenatore del Como 1907, Cesc Fabregas, è nel mirino dei media dopo aver assistito alla partita di Coppa Italia tra FC Internazionale e Como 1907 allo Stadio San Siro. La crescente attenzione su di lui potrebbe legarlo a un futuro ruolo da allenatore al Chelsea. Secondo recenti rapporti, il Chelsea sta avviando un processo di reclutamento per un nuovo allenatore, con nomi importanti come Marco Silva, Andoni Iraola e Xabi Alonso che figurano in una lista iniziale di potenziali candidati.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chelsea avvia il processo per nominare il nuovo allenatore 2026-27, con collegamenti a Fabregas.

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