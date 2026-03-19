Il Milan ha annunciato un roster di 27 giocatori per la stagione 2026-27, con quattro nuovi acquisti rispetto all'anno precedente e un nuovo centravanti in squadra. La società sta pianificando il mercato per rinforzare la rosa, con particolare attenzione all'acquisto di un difensore, di un attaccante e di un centrocampista. La squadra si prepara a affrontare la prossima stagione con questa formazione.

Il Milan in estate diventa grande e va in vacanza in interrail: per la prima volta in questa seconda era allegriana, giocherà una coppa (al 90%, la Champions) e frequenterà l'Europa. Come cambierà per adattarsi? Il Milan ci sta già pensando e ha alcune idee. La prima è chiara: diventare più grande, nel senso di costruire una rosa più numerosa per giocare ogni tre giorni. Vediamo quanto più grande e con quali caratteristiche. Il Milan oggi ha 23 giocatori, compresi i tre portieri. Quel numero non potrebbe reggere una stagione con campionato e coppe, come chiarisce un'immagine dal derby di ritorno: Tomori si fa male e Allegri, per prevenire un'eventuale sostituzione, fa scaldare Odogu, che in stagione ha giocato solo 4 minuti di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come sarà il Milan 2026-27? Rosa da 27, quattro giocatori in più, con un nuovo centravanti

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