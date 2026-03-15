Lo chef dell’ex ct Mancini rientrato con un volo militare dal Qatar | Che paura i bombardamenti

Lo chef che lavorava con l’ex ct Mancini è tornato in Italia con un volo militare dal Qatar. Durante il viaggio ha riferito di aver provato molta paura a causa dei bombardamenti. Arrivato a Macerata, ha commentato: “Finalmente a casa! Mai come stavolta – confessa Mauro Santori – e sì che di viaggi ne ho fatti tanti, questo ritorno mi ha reso così felice”.

Macerata, 15 marzo 2026 – “Finalmente a casa! Mai come stavolta – confessa Mauro Santori – e sì che di viaggi ne ho fatti tanti, questo ritorno mi ha reso così felice”. Apirano, 54enne, chef del ristorante I ponti sul Lago di Cingoli, Santori è il cuoco di fiducia di Roberto Mancini, l’ex ct della Nazionale che a Doha, capitale del Qatar, allena l’Al Sadd "ancora primo in classifica – puntualizza – dopo la ripresa del campionato fermo per due turni". Con Mancini e il suo staff tecnico di connazionali Santori, dallo scorso novembre a Doha, è potuto ripartire in aereo per l’Italia. "Laggiù ancora bombardano, la situazione resta molto preoccupante, noi dovremmo ripresentarci nell’ultimo giovedì di questo mese: siamo sotto contratto, a causa della guerra il rapporto durerà fino a maggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo chef dell’ex ct Mancini rientrato con un volo militare dal Qatar: “Che paura i bombardamenti” Articoli correlati Leggi anche: A Doha con il ct Mancini. Lo chef Santori: “Vogliamo tornare a casa” Leggi anche: L'imprenditore di Gaeta rientrato in Italia nella notte con un volo militare Tutto quello che riguarda Lo chef dell'ex ct Mancini rientrato... Lo chef dell’ex ct Mancini rientrato con un volo militare dal Qatar: Che paura i bombardamentiMauro Santori, 54 anni, è il cuoco di fiducia dell’allenatore di Jesi mister della squadra dell’Al Sadd: La paura? Massima il primo giorno: si parlava di attacchi, ma la sorpresa è stata terrorizzant ... ilrestodelcarlino.it A Doha con il ct Mancini. Lo chef Santori: Vogliamo tornare a casaIl maceratese Santori prepara i pasti ai giocatori dell’Al Sadd: Sono chiuso in casa. Il primo bombardamento sembrava un terremoto ... msn.com