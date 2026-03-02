A Doha con il ct Mancini Lo chef Santori | Vogliamo tornare a casa

Il 2 marzo 2026, a Doha, il responsabile dello staff culinario, Mauro Santori, ha dichiarato di essere rinchiuso nella sua residenza e di desiderare di tornare a casa. La sua comunicazione è avvenuta tramite cellulare, mentre si trovava nella capitale del Qatar. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alla situazione o alle circostanze che lo tengono lì.

Doha (Qatar), 2 marzo 2026 – “Sono rinchiuso nella mia residenza. E non vedo l’ora – ammette Mauro Santori, contattato via cellulare – di poter tornare a casa”. Santori, originario di Apiro, chef del ristorante “I ponti” sul Lago di Cingoli, con il fratello Giuseppe direttore di sala e la mamma Dina in cucina, è il cuoco di fiducia di Roberto Mancini, già ct dell’Italia e adesso allenatore dell’ Al Sadd di Doha, la capitale del Qatar. Mancini ha già voluto l’amico Santori per preparare i pasti dei giocatori, quando in Inghilterra ha guidato il Manchester City vincitore di campionato e Coppa, e in Russia allo Zenit di San Pietroburgo. “Dallo scorso novembre sono con Roberto (Mancini; ndr) a Doha, risiedo in un’abitazione come lui e i giocatori – spiega Santori – ritrovandoci per il ritiro in albergo prima delle partite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Roberto Mancini a Doha, il video con un'eplosione e la gente in fuga: «Eravamo a messa quando ci hanno detto di tornare a casa»«Eravamo a messa, quando all'improvviso è scattato l'alert che ci diceva di tornare a casa».

Roberto Mancini, terrore a Doha: Ho sentito le esplosioni, mia mamma preoccupata...Il mondo è con il fiato sospeso per l’escalation del conflitto mediorientale. Dall'offensiva congiunta di Stati Uniti e Israele contro. tuttomercatoweb.com

Mancini, paura a Doha per le bombe: il post dell’ex ct, l’allarme mentre era a messaL'ex ct azzurro Roberto Mancini ha raccontato il grande spavento a Doha durante le esplosioni dei missili iraniani: la testimonianza di D'Ambrosio ... sport.virgilio.it

Come riporta l’edizione odierna di Marca, ci sarebbero dipendenti Ferrari bloccati a Doha, che non sanno quando potranno lasciare il paese. Il team è stato costretto a riorganizzare il personale e si è rivolto al Test team per completare il personale necessario - facebook.com facebook

"Incrociamo le dita", la voce dei croceristi italiani bloccati a Dubai. La Msc Euribia ferma in porto, salta il ritorno in aereo da Doha #ANSA x.com