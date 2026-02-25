Trainato dal lago di Garda nel 2025 il turismo veronese sfiora quota 20 milioni di presenze

Il lago di Garda ha spinto il turismo a Verona, portando il numero di presenze a quasi 20 milioni nel 2025. Questa crescita, pari all’1,9% rispetto all’anno scorso, supera di oltre il 10% i dati pre-pandemia del 2019, quando si registravano poco più di 18 milioni di visitatori. La forte ripresa si riflette anche nell’aumento delle strutture ricettive e nelle prenotazioni stagionali. La tendenza sembra destinata a proseguire nel prossimo anno.

Il turismo veronese accelera nel 2025 e sfiora quota 20 milioni di presenze. Il dato segna un +1,9% sull’anno precedente e oltre il +10% rispetto al pre-Covid (2019), quando i visitatori si erano fermati poco sopra i 18 milioni. Lo rileva la Camera di Commercio di Verona, che ha elaborato i dati della Regione Veneto su base Istat. A trainare la crescita è prevalentemente la componente internazionale, che con oltre 15,7 milioni di presenze registra un aumento del 2,2% coprendo quasi l’80% dei flussi totali. Anche il mercato domestico mostra segnali di tenuta, con circa 4,2 milioni di presenze italiane e una variazione positiva dello 0,5%. 🔗 Leggi su Veronasera.it

