Che cosa vedere in tv stasera sabato 25 aprile 2026 | programmi e anticipazioni da Amici a Canzonissima a Don Camillo

Stasera in televisione, sabato 25 aprile 2026, sui principali canali Rai e Mediaset, sono in programmazione diversi spettacoli e trasmissioni. Tra gli appuntamenti in prima serata ci sono vari programmi che spaziano dai talent come Amici, alle repliche di classici come Canzonissima e alle pellicole dedicate a personaggi come Don Camillo. La guida di questa sera offre un quadro completo delle proposte televisive disponibili.

Ecco la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 25 aprile 2026, sui principali canali Rai e Mediaset Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, sabato 25 aprile 2026: ecco i programmi in prima serata e le anticipazioni. I principali canali Rai e Mediaset propongono una.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, sabato 25 aprile 2026: programmi e anticipazioni, da Amici a Canzonissima a Don Camillo Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione Notizie correlate Che cosa vedere in tv stasera 5 gennaio 2026, la guida dei programmi e le anticipazioni, da Don Matteo a Striscia la NotiziaEcco la guida ai programmi TV di stasera, giovedì 5 febbraio 2026, sulle principali reti italiane Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5 e Italia 1,... ASCOLTI TV 4 APRILE 2026: IN CALO SIA AMICI (23,4%) CHE CANZONISSIMA (17,4%), L’ETERNO DON CAMILLO (5,1%)ASCOLTI TV 4 APRILE 2026 • SABATO • Gli ascolti tv di sabato 4 aprile 2026 con Canzonissima su Rai1 e Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Stasera in tv (18 aprile), Carlucci riaccende Canzonissima, De Filippi guida Amici, Brad Pitt conquista Sky Cinema; Guida tv sabato 25 aprile 2026: cosa vedere stasera in tv?; Stasera in TV: tra Minions, 007 e grandi classici, la guida ai film del 18 aprile; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 18 Aprile, in prima serata. Colazione al Don Camillo Strada del Bargello, 3 – Falciano (RSM) 0549 963734 | 334 823 8924 (anche WhatsApp) - facebook.com facebook