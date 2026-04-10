Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 è prevista la trasmissione della prima puntata di

Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere prima puntata. Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Dove vedere Dalla strada al palco Special in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il talent, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

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