A Charvensod si sta celebrando l’80° anniversario del ritorno all’autonomia comunale. Durante gli eventi, si parlerà delle donne che firmarono la petizione per ottenere l’indipendenza e di come i cittadini riuscirono a liberarsi dal controllo del Comune di Aosta. La cerimonia riunisce diverse figure coinvolte in quel processo e ripercorre le tappe che portarono alla riacquisizione dell’autonomia locale.

? Cosa scoprirai Chi sono le donne che firmarono la petizione per l'autonomia?. Come riuscirono i cittadini a liberarsi dal controllo del Comune di Aosta?. Cosa rivelano le firme autografe ritrovate nel documento storico del 1946?. Perché il ritorno all'autonomia amministrativa fu una rinascita morale per tutti?.? In Breve Petizione con 424 firme consegnata il 27 gennaio 1946 per l'indipendenza.. Jordy Bollon e Alessandro Stevanon hanno guidato la ricostruzione storica e cinematografica.. Lucrezia Mammoliti ha sottolineato il recupero della centralità comunitaria post-fascismo.. Prossime installazioni fotografiche d'epoca nei punti strategici del territorio di Charvensod.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Charvensod: celebrazione dell’80° anno del ritorno all’autonomia

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