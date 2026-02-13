Nuoro in emergenza per Mattarella | riparazioni urgenti e via alla celebrazione dell’Anno Deleddiano dopo la tempesta

A Nuoro, i danni causati dalla tempesta hanno costretto le autorità a intervenire rapidamente per riparare le strutture danneggiate. Il presidente Mattarella arriverà presto, e la città si affretta a sistemare le vie e gli edifici colpiti dal maltempo. Nel frattempo, si stanno allestendo gli eventi per celebrare l’Anno Deleddiano, nonostante le difficoltà logistiche. La tempesta ha lasciato segni evidenti nel centro storico, dove molti monumenti sono stati temporaneamente chiusi. Nuoro si mobilita per garantire che tutto sia pronto in vista del grande momento.

Nuoro si prepara all'arrivo di Mattarella per l'Anno Deleddiano: una corsa contro il tempo tra emergenza e celebrazione. Nuoro è in piena attività per accogliere il Presidente della, Sergio Mattarella, domani, 14 febbraio, in occasione dell'inaugurazione ufficiale dell'Anno Deleddiano. La città si è mobilitata per riparare i danni causati da forti raffiche di vento che hanno colpito il territorio nelle ultime 48 ore, in una corsa contro il tempo per presentare un'immagine decorosa in vista della visita del Capo dello Stato. Una tempesta improvvisa e una città in allerta. Le ultime 48 ore hanno visto Nuoro alle prese con le conseguenze di una tempesta che ha causato danni diffusi. Avviso al pubblico Si informa che il Museo Deleddiano resterà chiuso al pubblico nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 2026. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione. Il museo riaprirà regolarmente domenica 15 febbraio 2026.