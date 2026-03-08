F1 Charles Leclerc | Le Mercedes avevano più passo la vittoria non era alla nostra portata

Nel Gran Premio d’Australia 2026, il primo della stagione di Formula Uno, Charles Leclerc si è classificato in terza posizione. Durante la gara, ha ammesso che le Mercedes avevano un passo più rapido, rendendo difficile per la Ferrari competere per la vittoria. La corsa si è conclusa con Leclerc dietro ai due piloti delle Mercedes, senza possibilità di sorpasso.

Charles Leclerc ha chiuso in terza posizione il Gran Premio d’Australia 2026, evento inaugurale della nuova stagione per la Formula Uno. Il monegasco della Ferrari è stato uno dei grandi protagonisti della gara odierna sul circuito cittadino di Melbourne, effettuando una partenza da urlo che lo ha proiettato dalla quarta alla prima piazza per poi rispondere colpo su colpo a tutti gli attacchi del pole-man George Russell nelle battute iniziali. Il nativo del Principato ha pagato successivamente a caro prezzo la scelta strategica del muretto box di non fermarsi in regime di Virtual Safety Car, venendo sopravanzato da entrambe le Mercedes dopo il pit-stop e non avendo il passo per lanciarsi all’inseguimento del secondo posto di Kimi Antonelli nonostante il vantaggio di montare gomme hard più fresche. 🔗 Leggi su Oasport.it

