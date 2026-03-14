F1 Gp Cina le qualifiche | Q1 Leclerc in testa Russell vince la Sprint su Charles ed Hamilton Diretta

Durante le qualifiche del Gran Premio di Cina a Shanghai, Leclerc si è posizionato in testa nella prima sessione, mentre Russell ha conquistato la vittoria nella Sprint, superando sia Charles che Hamilton. Russell ha resistito alla pressione della Ferrari, mentre Verstappen ha concluso la sessione in nona posizione. Nel frattempo, Antonelli è stato coinvolto in altre sfide sul circuito.